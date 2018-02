JP Queraltó hizo de las suyas y reveló la historia secreta de ex panelista de "Bienvenidos" con Maluma

El comunicador aseguró que su ex compañera quería conocer al cantante colombiano.

Juan Pablo Queralto comenzó a trabajar en Chilevisión hace pocos días y como quedan poco para que comience el Festival de Viña del Mar, el panelista contó una historia secreta de la versión anterior del evento entre Kika Silva y Maluma.

El ex “Bienvenidos” comenzó diciendo que “una persona x, panelista de un programa empezó: ‘¿Es verdad que va a ir a la discoteque no sé cuánto?’ Yo empecé a averiguar y efectivamente era así. Y esta persona va a la discoteque y me pide que la acompañe y obvio que fui”.

“El problema es que vivimos la vergüenza del siglo. Llegamos a la actividad, efectivamente arriba estaba todo cerrado”. Queraltó continuó diciendo que no los dejaron entrar porque no estaban en la lista de invitados.

El periodista no contó el nombre de la persona, hasta que sus actuales compañeros adivinaron que la mujer era kika Silva.