Karen Doggenweiler le dedicó un romántico mensaje a ME-O

La animadora se sumó a los mensajes del día de San Valentín.

Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami llevan varios años casados y durante las campañas presidenciales ambos han mostrado todo su amor frente a los medios.

Esta vez la animadora aprovechó sus redes sociales para entregarle un romántico mensaje al ex candidato presidencial.

“Elegí esta foto porque la sacamos en un lugar que queremos mucho. Me gustan nuestras cabezas apoyadas y juntas. Me gusta que los dos miremos de frente y hacia adelante. Me gusta caminar contigo y nunca detrás de tí. Gracias por tanto amor! Feliz 14 de ferbrero Marco. ¡Te amo hasta el infinito y mucho, mucho más allá!”, comentó Doggenweiler en la foto.

