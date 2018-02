La terrorífica noche que pasaron Raquel Argandoña y Pancha Merino en el Sanatorio

Las panelistas experimentaron diversas sensaciones en el lugar.

Raquel Argandoña y Francisca Merino tuvieron que visitar el Sanatorio de Franklin para realizar una nota para “Bienvenidos” sobre experiencias paranormales.

La psicofonía, prueba de sonido en el lugar, fue unas de las cosas que hicieron las panelistas y ambas aseguraron que pudieron escuchar las voces de los espíritus.

El lugar es conocido en Santiago por sus historias que aseguran que hay fantasmas que rondan la antigua farmacia. La primera en sentir algo fue Merino, quien sintió que el frío atacaba su cuerpo.

“Estoy cansada, tengo mucho susto. Me da lo mismo el polvo, los ratones, pero yo me voy. Me quiero ir, ya estoy lista”, comentó la Pancha.

Posteriormente Argandoña dijo tener un sexto sentido asegurando que sintió haber estado en un lugar donde habían sucedido cosas extrañas. “Es pesado donde nos metiste, hace calor”, fueron las declaraciones de la “Quintrala”.

