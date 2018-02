¡Que artístico! El particular regalo que le hizo Di Mondo su pareja

El diseñador le obsequió una pintura de José Pedro Godoy.

Di Mondo y Eric Javits llevan casi 12 años juntos, por esa razón quiso regalarle algo muy especial en este día de San Valentín. En ese contexto ambos estuvieron invitados al “Muy Buenos Días”.

“Hemos vivido experiencias muy bellas y momentos muy increíbles, la verdad es que me siento muy bendecido, de que nuestras vidas se hayan unidos”, comentó el diseñador.

Antes de mostrarle la sorpresa, Di Mondo continuó su discurso diciéndole que “me has dado el regalo de sentir libertad dentro de mi mismo, y creo que esa sensación me ha empoderado a ser la persona que siempre he querido ser, y ese regalo tiene un valor tan grande que siento que nuestros corazones, nuestras almas, estarán unidas para siempre… Te Amo”

Luego llegó el momento de mostrar el regalo y para causar más expectación el diseñador le vendó los ojos a Eric, para posteriormente mostrare una pintura hecha por el artista chileno José Pedro Godoy, donde Di Mondo aparece desnudo y con aves rosadas a su alrededor.