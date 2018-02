Carmen Gloria Arroyo rechazó la invitación de CHV para la Gala del Festival

La abogada aseguró que en los años anteriores no iba con muchas ganas.

Luego de su polémica salida de Chilevisión, Carmen Gloria Arroyo encontró trabajo en el matinal de TVN “Muy Buenos Días”. La “Jueza” contó en la emisión de este jueves la razón de por qué no asistirá a la Gala del Festival de Viña del Mar, pese que fue invitada por la organización.

“Agradezco la invitación, porque el equipo de Primer Plano fue súper cariñoso y amable de invitarme pero no voy a ir, porque hay un montón de cosas, la primera creo que sería súper contraproducente, o sea me acaban de echar, es como ir al cumpleaños del ex, el ex que te pateó, que le devolviste los regalos”, comentó Arroyo.

Luego agregó otro argumento para asistir. “Segundo punto: ¿A qué voy a ir? A gastar plata en vestido, maquillaje en hotel. El estrés, que ponerte a dieta, todo este cuento, ¿para qué? si todos los años yo no tenía muchas ganas de ir, todos los años reclamaba que no quería ir, entonces justo ahora que no puedo y que me acaban de cerrar las puertas en la nariz ¿voy a ir?, concluyó.