Claudio Reyes reveló que casi se va a los golpes con Bastián Bodenhöfer en "La Divina Comida"

Todo habría comenzado por hablar de política.

“La Divina Comida” ha generado polémica por los dichos de sus invitados, pero nunca ha ocurrido algo tan grave como una pelea. Eso fue lo que estuvo apunto de pasar entre Claudio Reyes y Bastián Bodenhöfer.

Todo ocurrió en el programa que se emitió en el mes de noviembre, donde los actores comenzaron a discutir en la mesa, pero todo quedó ahí. Sin embargo, comenzaron las especulaciones sobre una supuesta pelea detrás de cámaras.

Pese ha que han pasado los meses, el programa “Intrusos” se acercó a Reyes para preguntarle qué había pasado. La persona que interpreta a Charly Badulaque dijo que todo ocurrió cuando “este señor tolerante (refiriéndose a Bodenhöfer) dijo que al saber que yo era de derecha le habían dado ganas de pegarme un combo en el hocico. No lo dijo en el aire, pero si él me pegaba primero, después me tocaba a mí”.

Por último Reyes habló sobre las críticas que ha recibido por su show con “las cachorritas”. “No entendió nunca. Un actor no entendió que ese es el papel de ellas, y ellas se prestan para eso y se ríen de eso. Y no son bataclanas como él cree. Este reclamo yo debí hacerlo al aire y no lo hice por querer salvar la situación y ser simpático”.