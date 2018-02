Daniela Vega presentará un premio en la ceremonia de los Oscars

A poco más dos semanas de los Oscars, la organización está comenzando a revelar detalles de la ceremonia.

Esta mañana se dieron a conocer los primeros doce presentadores que anunciarán a los ganadores durante la premiación más importante del mundo del cine, y un inesperado nombre destaca: Daniela Vega.

En una imagen compartida en Twitter, la Academia anunció a la chilena junto a grandes nombres del cine como Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone y Mahershala Ali.

La película Una Mujer Fantástica está nominada a Mejor Película Extranjera, por lo que estaba confirmado que asistiría a la ceremonia del 4 de marzo.

Meet our first 12 #Oscars presenters! And tune in on Sunday, March 4, to watch the show live.https://t.co/HSdqhSEXN4 pic.twitter.com/BE9jyuzBoM

— The Academy (@TheAcademy) 16 de febrero de 2018