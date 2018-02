El nuevo desafío de Belén Soto en Europa

La actriz será parte de “Say Hello To the World”, iniciativa de EF que promueve los intercambios y el aprendizaje de idioma a través de la experiencia.

Belén Soto ha destacado últimamente por sus papeles en las teleseries de TVN como “El Camionero” y “Wena Profe”, pero ahora tendrá un nuevo desafío internacional. La ex “Papi Ricky” vivirá la experiencia de aprender inglés, francés e italiano mientras viaja por el continente europeo junto a otros ‘influencers’ de América Latina, que recorrerán a lo largo de dos semanas las ciudades de Londres, Brighton, París y Roma.

La actriz será parte de la campaña “Say Hello to the World”, de Education First (EF) y tendrá la oportunidad de recibir clases especializadas de inglés en Londres; lecciones en francés de cocina amateur en París y jornadas de ‘speaking’ en italiano en Roma. También realizará diferentes excursiones en cada país, lo que les permitirá conocer cada ciudad mientras aprende el idioma local a través de diversas actividades.

Roberto Guerra, Marketing Manager de EF, comentó que “esta iniciativa pone de manifiesto cómo la forma de aprender idiomas ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ello, queremos que Belén Soto viva la experiencia de aprender inglés en una sala de clases 2.0, aprenda francés cocinando en la ciudad del amor, e italiano haciendo un recorrido por Roma que la ayudará a conocer nuevas palabras y a disfrutar de sus encantos”.

“Hoy en día, esta es la manera más rápida y efectiva de aprender un idioma, que te ayudará a tener un futuro mejor remunerado y más integrado con el mundo”, agregó Guerra.

Junto a Belén participarán Lucas Lezin de Argentina, Renata Notni de México, Gabbi Fadel de Brasil y Javier Ramírez de Colombia.