El quiebre emocional de Cristián Sánchez en TV: "No sé lo que realmente quiero hacer"

El animador aseguró que está pasando por una crisis vocacional.

Este viernes una de la invitadas al panel de “Muy Buenos Días” fue la psíquica Cristina Araya, quien ayudó a Cristián Sánchez a revelar un problema que lo mantiene “atrapado”.

“Me siento malagradecido, porque tengo todo y no me siento feliz en términos, principalmente, profesionales. No sé si hablar de una crisis vocacional, pero tengo muchas opciones y no sé lo que realmente quiero hacer. Eso me tiene apretado”, declaro Sánchez.

El animador admitió que tiene las prioridades cambiadas, ya que ve menos a su familia, ya que está “trabajando excesivamente, viendo menos a mis niños y a mi mujer, entonces eso creo que me tiene ahogado”.

Luego fue el turno de hablar de Araya, quien le aseguró a Sánchez que “tú no quieres estar en pantalla, tú quieres estar con tu familia y por eso estás atrapado, porque sabes que tienes una misión como comunicador, pero tu estómago te dice: ‘Me duele irme todos los días de mi casa y ninguna de las opciones de pega que me dan me entrega eso y por eso no me satisfacen"”.

El esposo de Diana Bolocco concluyó diciendo entre lágrimas que “durante muchos años sufrí, lo pasaba mal porque soy muy mateo, me gusta saber todo y entonces era una pega ardua. Algunas personas esto le sale de forma natural y yo trabajo harto”.