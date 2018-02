¡Hasta en el extranjero! El gran momento profesional que está viviendo Rodrigo Díaz

Rodrigo Díaz se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, sumando un nuevo logro en el mundo del fitness.

El conocido bailarín fue seleccionado para grabar unos videos instructivos de Strong by Zumba. El rodaje se realizó en Miami, con la participación de seis representantes de los cinco continentes.

“Estoy muy orgulloso de lo que he alcanzado; ser uno de los master trainer seleccionados para grabar estos videos de Strong by Zumba es un gran paso en mi carrera, ya que significa un reconocimiento con el que tendré visibilidad a nivel mundial”, indicó el ex chico Rojo.

Una publicación compartida por Rodrigo Diaz Rioseco (@rodrigodiazrioseco) el Feb 4, 2018 at 4:02 PST

Sin embargo, esto no significa que se haya alejado de su carrera televisiva, y hoy es parte del panel de Bienvenidos. Si bien su participación estaba pensada para la semana del Festival de Viña, tras una prueba de cámara decidieron integrarlo desde antes.

“Siempre quise trabajar en un matinal; no obstante de que se traten diversos temas siento que puedo opinar acerca de cualquier situación y que estoy haciendo un aporte con la energía que me ha caracterizado desde mis inicios”, señaló.

Además, el bailarín se muestra agradecido por el recibimiento que ha tenido en el matinal de Canal 13, agregando que “este gran desafío lo tomo como un reconocimiento a todo el cariño que recibo de las personas y sin dudas es una escuela para seguir aprendiendo este oficio”.