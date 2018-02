¿No será mucho? Nataly Chilet reveló el peso de su vestido para la Gala del Festival de Viña

La Gala del Festival de Viña es una de las noches más importantes para el mundo de la moda en nuestro país, por lo que las celebridades comienzan a prepararse con meses de anticipación. Y Nataly Chilet no es la excepción.

La panelista de Intrusos reveló a LUN detalles de su vestido, confeccionado por el diseñador chileno Bernardo Santander.

El modista usó 600 metros de cadena para crear el atuendo de Chilet, inspirado en un diseño de Alexander McQueen y que fue usado por Celine Dion en un concierto.

Chilet confesó que se había comprado un vestido de Roberto Cavalli en la Fashion Week de New York el año pasado, “pero conocí a Bernardo, me encantó su trabajo y le propuse ir con un vestido suyo. No se lo pude comprar, porque para él es una joya, es parte de su ajuar para mostrar”.

Si bien no quiso entregar mayores detalles, pero sí adelantó que pesa 20 kilos.

“No niego que el peso se siente, pero repartido en todo el cuerpo es soportable. Aparte, la Gala de Viña es el evento más importante del año”, indicó la modelo.

“Caminé 15 minutos con él y se notan los 20 kilos”, agregó, admitiendo que “voy a llevar otro vestido por si acaso, porque siempre tengo un plan b, pero confío en que voy a resistir [el peso]”.

Además, reconoció que lleva meses preparándose, realizándose “todo tipo de tratamientos para la cara” y que hace dos semanas “estoy haciendo una dieta de purificación. Estoy alimentándome con proteínas, ensaladas y jaleas light”.

Por su parte, el diseñador Bernardo Santander, agregó que llevan haciendo pruebas y ensayos durante dos semanas, y que no lo venderá porque “ha sido un trabajo importante. Me demoré un mes, trabajando cuatro horas diarias, en terminarlo”.