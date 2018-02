Tonka Tomicic reveló un percance que vivió en la Gala de Viña gracias a su ropa interior

Una de las famosas que se destaca todos los años en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña es Tonka Tomicic, quien siempre termina en la lista de las mejores vestidas.

Este viernes en Bienvenidos, a horas de una nueva versión del evento, decidieron hacer un recuento de sus mejores looks, donde la animadora reveló un desconocido impasse que sufrió hace algunos años.

En la alfombra roja del 2008, la modelo era la conductora del Festival junto a Sergio Lagos, por lo que todos los ojos estaban puestos en ella.

Para esa ocasión decidió lucir un ceñido vestido color champagne con un corte que dejaba ver su pierna y un escote recatado. El look la llenó de halagos, pero causó que sufriera un problema de vestuario.

Según relató en el matinal, el sostén de silicona que estaba usando se despegó de su pecho y comenzó a caer por su abdomen, y ella no notó el percance hasta entrar al salón donde se realiza la cena.

“Me acuerdo que estaba hablando con Roberto Bruce, que en paz descanse, que estaba trabajando, y hablo con Roberto y de repente hace así (se toca el pecho) y no me encuentro la pechuga”. confesó, para luego agregar entre risas que le pidió a Roberto que la acompañara al baño porque “se me salió la pechuga”.