La respuesta de Karol Lucero al meme que lo comparó con "Gangnam Style"

Karol Lucero fue uno de los pocos rostros de Mega que apareció en la alfombra roja de la Gala de Viña este viernes.

Si bien su tenida no fue la más criticada, tampoco fue la más celebrada, tenía una similitud sorprendente con el traje de PSY, el popular cantante surcoreano tras el éxito del Gangnam Style

KArol, en entrevista con un medio nacional, reaccionó a la comparación y dijo que “de la plataforma de internet, digital. Me gusta mucho. Ahora me voy a dedicar a revisar los memes. Uno siempre tiene que buscar una similitud, un parecido. Pero recordemos que PSY debe pesar el doble que yo y la verdad no sé cuánto puede ser la similitud”.