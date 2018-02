La verdadera razón por la que José Antonio Neme ya no aparece en Mucho Gusto

José Antonio Neme es uno de los rostros más emblemáticos de Mega e incluso en la última encuesta Wikén quedó en segundo lugar.

Esto, debido a que su participación en Mucho Gusto lo acercó aún más a la gente, siendo un panelista más del programa.

Sin embargo, en el último tiempo, cuando comenzó la temporada estival el periodista desapareció de la pantalla matinal sin algún motivo aparente.

Su ausencia también fue notada por la farándula y el programa Intrusos y le preguntaron por su inesperada salida.

“Estoy leyendo las noticias en la noche, es por eso que no estoy. Entro a trabajar a las 17 horas. Ahora además el programa en esta época no necesita actualidad” dijo, agregando que “Es un programa más de verano, no necesitan mi presencia”

Al ser consultados, los integrantes de Mucho Gusto al parecer no estaban al tanto de la situación.

Respecto al posible regreso del conductor de noticias a Mucho Gusto, fue el mismo quien aseguró que podría ser en marzo. sin embargo, Intrusos desclasificó que sus intenciones no se concretarían debido a que querría priorizar proyectos más noticiosos.