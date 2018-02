Paulina Rojas regresa a CHV luego de un año en La Red

Con una emotiva despedida, el equipo de Hola Chile despidió a la periodista Paulina Rojas, quien volverá a CHV luego de un año en La Red.

Rojas es parte de la renovación de la programación del canal de Turner.

Todo el panel del matinal habló con cariño de la panelista antes de irse de vacaciones por 15 días.

“Te deseo mucho éxito en los proyectos que enfrentes, ya nos hemos separado antes así que sé lo que se siente. En el equipo te queremos mucho y te deseamos lo mejor”, señaló Julia Vial.

Camila Recabarren, candidata a reina del festival de Viña del Mar, también quiso hablar: “Quiero agradecerle a Paulina, porque me apoyó desde el comienzo en el trabajo. Eres una muy buena persona, buena compañera y excelente madre. Sé que te irá muy bien”.

La periodista destacó la “buena onda” de todo el equipo del programa durante el año pasado.

“Las despedidas son súper complicadas, yo sólo puedo dar las gracias por todo lo que viví este año, me sirvió para crecer como profesional. Aquí me di cuenta que no sólo puedo hablar de farándula, sino que abarcar distintos temas”.

“Yo en lo particular lo pasé increíble en Hola Chile, siento que me llevo amigos desde acá”, cerró. Se espera que Rojas se integre al matinal La Mañana de Chilevisión a la vuelta de sus vacaciones.