¿Qué pasó? el directo "palo" a Karol Lucero de María José Quintanilla por no ir a su cumpleaños

Los miembros de la “patrulla juvenil” Karol Lucero y María José Quintanilla se han convertido en dos de los rostros más queridos del matinal Mucho Gusto por su innegable química en pantalla. Por lo mismo, desde hace tiempo que existen rumores de un posible romance que ninguno de los dos ha querido reconocer.

Sin embargo, algo parece haberse quebrado entre ambos, o al menos hay cierta tensión. Esto, porque la ex Rojo le envió un directo mensaje en su Instagram.

Todo partió con el mensaje que Karol le dedicó en su propia cuenta por su cumpleaños: “Feliz cumple María José. La distancia nos separa, pero nos une la pasión en lo que hacemos. Te admiro demasiado”.

Aparentemente, este mensaje no fue tomado bien por la cumpleañera, porque al poco tiempo apareció una publicación más bien incómoda en su propio perfil: “La distancia no es excusa para no estar. Ellas viajaron desde Santiago (refiriéndose a unas amigas que aparecen en una foto junto a ella) para estar en mi cumple”.