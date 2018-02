Betsy Camino vs. Pablo Vargas: La primera polémica de la candidata a reina de Viña

Todo comenzó por la renuncia del bailarín.

Las candidatas a reina del Festival de Viña del Mar están comenzando su campaña en la ciudad jardín. Dentro de las diversas actividades que tienen, está la coreografía que muestran a los medios de comunicación. En ese contexto el encargado de hacer los bailes era Pablo Vargas.

Sin embargo las aspirantes a la corona se presentaran sin cuerpo de baile, ya que Vargas renunció a su trabajo por un problema que tuvo con la candidata de Canal 13, Betsy Camino.

“No me caracterizo por polémicas, pero no voy a permitir que esta niña basuree mi nombre. Primero, La Cuarta no llegó a la hora a buscarme en la van. Segundo, el candidato de rey no estaba. Tercero, yo me aguanté muchas cosas de la niña esa, y yo le dije a La Cuarta: ‘Por favor bájenla porque no quiero ser maleducado"”, comentó Vargas en “Intrusos”.

Luego el bailarín se refirió a la conversación que tuvo con la cubana. “(Betsy) Me dice: ‘A Matías no le van a gustar estos pasos’, y yo le dije: ‘Disculpa, yo conozco a Matías hace 15 años, es mi amigo’. Y ella me dijo: ‘Pero yo lo conozco, es el mejor rostro bailarín de la televisión chilena’, de lo cual yo me reí, obviamente. Y después me dice: ‘Además yo soy de la televisión’. Me está basureando a pito de nada, y más encima se cree que es bailarina, coreógrafa, animadora”.

Betsy no guardó silencio y contó su versión de los hechos. “Él me dice: ‘Qué te parece si lo diriges tú’, y yo le dije: ‘No, porque tu eres el profesional que está a cargo y eso hay que respetarlo siempre. Lo que yo te puedo dar son algunas acotaciones que sé que mi compañero no puede hacer, porque Matías está un poco lesionado"”.

“Vino y me ninguneó completa. (Me dijo) ‘Tú eres una figurita que te pusieron aquí, no cachas nada de espectáculo, yo soy un coreógrafo súper reconocido en Chile, yo no voy a trabajar porque tú te pasas por arriba"”, concluyó la ex de Julio César Rodríguez.