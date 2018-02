Bombo Fica y su consejo a los otros humoristas: "Entren relajados, ya no está el monstruo"

El humorista aseguró que él es “un humorista que la gente quiere ver”.

Bombo Fica será el primer humorista que estará en esta versión del Festival de Viña del Mar, en ese contexto el humorista realizó este lunes una conferencia de prensa donde habló sobre su presentación.

“Soy un humorista que la gente quiere ver, es un compromiso que va más allá del negocio o del valor económico que tiene mi rutina, me he transformado en un fenómeno”, comentó.

El humorista ha triunfado en el escenario de la Quinta Vergara y por esa razón dio un consejo a su colegas. “Entren relajados, ya no está el monstruo”.

“Tengo un compromiso social con la gente de entregarle un material nuevo. No importa que se repita (en TV), ya no me interesa, está asumido por mi parte. Lo que sí me obliga es a trabajar a un nivel de excelencia porque la gente no va a permitir que yo le entregue algo mediocre. Y así como un día me quisieron, me aplaudieron y me transformé en el ídolo del pueblo, si bajo mi nivel, me van a basurear”, destacó.