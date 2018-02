JC Rodríguez se defendió de las críticas por sus miradas a las invitadas de la Gala de Viña

Como es costumbre, Julio César Rodríguez fue uno de los encargados de entrevistar a los rostros que caminaban por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña el pasado el viernes.

Tal como ha pasado otros años, la actitud del animador fue criticado en las redes sociales, por supuestas miradas a los escotes de las mujeres con las que conversaba, con personas tildándolo de “degenerado” y realizando una serie de memes.

Por favor alguien de #LaGalaCHV o @chilevision le diga a ese depravado de julio César Rodríguez que deje de mirar las pechugas a las mujeres cuando les hace preguntas pic.twitter.com/U9vyruSq5F — Aaron (@AaronGonve) 17 de febrero de 2018

Ahora, Rodríguez salió a defenderse, señalando en una entrevista que “yo miro el vestido completo, le digo, por ejemplo, a esa niña en particular que tiene su vestido que brilla tanto y le miro todo el vestido y ponen el pantallazo así”.

“Estoy preocupado de mil cosas, con la uela, que debo dar el ase al que viene, ni sé el color de los vestidos que usó cada persona. Todos los años hacen lo mismo, mala leche la gente”, agregó.

Finalmente, terminó diciendo que “creo que antes daba lo mismo que cortaran mi mirada en el escote cuando va de la cabeza a los pies, pero los tiempos no están para eso. Antes me daba lo mismo, hoy ya me da lata”.