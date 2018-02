Lisandra Silva se emocionó hasta las lágrimas en una actividad de su campaña

La modelo visitó a los niños de un hospital viñamarino.

Lisandra Silva es la representante de Chilevisión a candidata de Reina del Festival de Viña del Mar, en ese contexto la cubana realizó un actividad solidaria.

La ex chica reality visitó un hospital viñamarino para compartir un momento con los niños que tienen problemas neurológicos, además pudo conversar con algunos de los padres de los pacientes.

“Mi candidatura también se basa en lo social, en venir a ayudar a quienes lo necesitan, hemos venido a este lugar donde trabajan muchos angelitos que ayudan a estos niños que tienen problemas neurológicos, sinceramente es una labor muy linda”, comentó la modelo.

Silva no pudo evitar emocionarse, ya que aseguró que conoció otra realidad que “no está en nuestra vida que tenemos salud que podemos caminar, que somos tan bendecidos y lo damos por hecho, y no nos damos cuenta y venimos aquí vemos esta realidad y me conmueve, pero qué rico poderlos ayudar y hacerlos sentir una vida más amena, más feliz“.

“Esta bueno visitarlos, porque vivir otra realidad nos hace darnos cuenta de cuánto ellos lo necesitan y cuánto somos afortunados”, sentenció la cubana.