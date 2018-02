Miguel Bosé recibe críticas por supuesto playback

En las redes no tuvieron piedad con el cantante español.

Esta es la décima aparición de Miguel Bosé en el Festival de Viña del Mar y se transformó en el artista con más presentaciones en el evento.

Han sido muchos los premios que ha ganado el cantante español a lo largo de toda su carrera que partió en 1973. Pero eso poco le importó a los usuarios de las redes sociales que consideran que en último show usó playback.

Las bromas y memes no se demoraron en aparecer en Twitter.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Más allá de q esté haciendo playback y no tenga voz me perturba más q Miguel Bosé no tenga cejas #VIña2018

— I̶s̶r̶a̶e̶l Fernando (@israfer2) 21 de febrero de 2018