Pablo Vargas y Matías Vega tuvieron un cara a cara en programa festivalero

El bailarín aseguró que esperaba que el panelista de “Bienvenidos” le contara su versión de lo ocurrido.

Luego de que Pablo Vargas decidiera dejar su trabajo de coreógrafo de las candidatas a reina del Festival de Viña del Mar, el ex “Rojo” contó su versión de los hechos, asegurando que la aspirante de Canal 13 se le habían subido los humos a la cabeza.

Por esa razón el bailarín asistió a “Fiebre de Viña” donde volvió a referirse al tema, pero esta vez tuvo un cara a cara con Matías Vega, candidato a rey de “Bienvenidos” y que también está involucrado en la polémica.

Vega defendió a Camino y afirmó que había llegado tarde al ensayo. Por otra lado Vargas dijo que todo lo que sabía era porque se lo habían contado y que esperaba que el panelista del matinal se acercara ha hablar, ya que son amigos hace muchos años.

“Eso esperaba yo Matías, que tu primero me llamaras y preguntaras. Tu no sabías lo que había sucedido. De partida yo nunca hablé de que tu no bailas, al contrario, yo dije: ‘Lo conozco hace 15 años y yo le puedo sacar el provecho que él da’. Eso fue lo que yo hablé de ti y jamas hable de que tu no bailas”, puntualizó el ex “Rojo”.