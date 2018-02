VIDEO | La versión de Fergie del himno de EEUU la llenó de críticas durante un partido de la NBA

En Estados Unidos es costumbre que para cada evento deportivo importante, alguna celebridad interprete el himno nacional, quien aprovecha el momento para demostrar toda su calidad vocal.

El partido de básquetbol All-Star Game, donde participa una serie de jugadores famosos, no fue la excepción, y la cantante Fergie fue la encargada de el esperado momento. Sin embargo, no resultó como todos esperaban.

La ex integrante de Black Eyed Peas cantó su propia versión del himno, mezclando ritmos de jazz, blues y una exagerada y lenta interpretación vocal.

Tanto los asistentes del evento como los televidentes a través de la redes sociales demostraron su descontento, llenándola de críticas. Incluso algunos de los jugadores no pudieron evitar poner caras durante su presentación.

How we all felt while Fergie sang the nation anthem. #NBAAllStar pic.twitter.com/gOQHMDeGww — Jessa Riskey (@jessicariskey) 19 de febrero de 2018

“Como nos sentimos todos mientras Fergie cantaba el himno nacional”

La reacción de los jugadores cuando Fergie interpretó el himno de EEUU anoche en el All Star. Me muero pic.twitter.com/2B4fSeHqPf — More Than A Game (@Pasion_Basket1) 19 de febrero de 2018

Qué desastre Fergie cantando el himno de Estados Unidos. Más que desastre, papelonazo y vergüenza ajena. — Denisse Rivera (@deni_rivera) 20 de febrero de 2018

La cantante debió salir a pedir disculpas, indicando al sitio de entretenimiento TMZ que “siempre me he sentido honrada y orgullosa al interpretar el himno nacional y esa noche quise probar algo especial para la NBA. Soy una persona que toma riesgos artísticamente, pero esta versión no cumplió con los estándares. Amo este país y de verdad que hice lo mejor posible”.