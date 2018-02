"Creo que fui muy valiente": La reacción de Mariela Montero tras su criticada participación en Viña

Mariela Montero vivió un difícil momento durante su paso por el escenario de la Quinta Vergara, donde formó parte de la presentación de Bombo Fica.

Su participación fue uno de los momentos bajos de la rutina del humorista, lo que le valió pifias de parte del monstruo y críticas en las redes sociales.

Según relató en una entrevista, la trasandina admitió haber llorado después de la primera de sus tres intervenciones. “Sí, lloré porque tenía una carga energética y la tenía que largar. Luego me cambié y salí de nuevo”, aseguró la ex chica reality, agregando que “nunca me habían pifiado”.

“Creo que fui muy valiente. Ser así de sensible y aguantar un montón de cosas no fue fácil. Pero he vivido tantas cosas en mi vida que esto es una experiencia más. Ya estoy acostumbrada a los vuelcos y me levanto rápido”, indicó.

A pesar del mal recibimiento del público, la argentina aseguró que no se arrepiente y que “Viña fue una gran experiencia. Voy a seguir luchando porque es lo que siento en mi corazón”.