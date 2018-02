Director del Festival reveló qué le dijo a Illapu tras su polémica presentación en Viña

La presentación de Illapu en el Festival de Viña se llenó de críticas, pero no por la calidad de los artistas, sino que por la hora en que empezaron su show.

El conjunto chileno, que es uno de los dos artistas nacionales que se presentarán en esta versión del certamen, se subió al escenario cerca de las 03.20 horas, lo que generó que los usuarios de las redes sociales lo tildaran de una falta de respeto.

“Es un abuso estar hasta esta hora y nosotros lo vamos a hacer con todo el corazón”, señaló Roberto Márquez, el líder de la banda y presidente del jurado, durante la presentación.

Por eso, esta mañana, el director del Festival, Alex Hernández, reveló en el matinal Muy Buenos Días qué fue lo primero que le dijo a los integrantes de la banda luego que bajaran del escenario.

“A Roberto le pedí disculpas. Me acerqué a él cuando bajó del escenario. Lo abracé, me abrazó con mucho cariño. Al oído le dije ‘discúlpame Roberto por la hora. Hay cosas que no dependen de mí o del equipo’. Me dijo ‘no te preocupes, lo pasé muy bien. La gente nos quiere mucho”, relató Hernánez, agregando que “sí hay que asumir que hubieron tiempos que se alargaron más de la cuenta”.