El round de Lisandra Silva y Betsy Camino en "Fiebre de Viña"

Las cubanas comentaron su visita al Sanatorio de la ciudad jardín.

Betsy Camino y Lisandra Silva están en plena campaña para conquistar la corona del Festival de Viña del Mar, en ese contexto ambas asistieron a “Fiebre de Viña” de Chilevisión para comentar sus actividades y polémicas.

Ese mismo día las cubanas visitaron, por separadas, el Sanatorio de Viña del Mar, donde interactuaron con niños que se atienden en el lugar. Ese hecho significó un cruce de palabras en el programa que anima Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro, ya que Betsy le habría copiado a la carta de CHV.

Todo comenzó cuando Camino se refirió a sus polémicas festivaleras, aclarando que todo quedó en el pasado. “De verdad yo creo que pasado pisado (…) Yo creo que si las cosas pasan, pasaron y vamos a afrontarlas de la mejor manera. Y bueno, estoy aquí para eso, para entregar amor, para entregar humildad para las personas que no me conocen tengan la oportunidad de hacerlo”.

Luego fue el turno de Silva quien comentó su visita al Sanatorio. “Es increíble porque yo también estuve hoy en ese lugar y dije en mi entrevista exactamente las mismas palabras. No, no digo que me copió. Dije exactamente lo mismo, así que quizás somos iguales, quizás sentimos lo mismo”.

Finalmente Betsy argumentó sus dichos diciendo que el tema de la salud en cuba es muy potente y que por esa razón, quizás, afectó a las dos por igual.