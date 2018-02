"¿Está animando con el Rey León?": Las críticas que dejó el look de Carolina de Moras

El rostro de Chilevisión llamó la atención por su peinado.

Durante la noche de este miércoles se desarrolla la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, que contará con los shows de Luis Fonsi, Jenny Cavallo y Gente de Zona

Carolina de Moras, llamó la atención en el primer día, por su vestido de color rojo. Pero en esta ocasión la animadora del evento destacó por su peinado.

Los usuarios de las redes sociales encontraron que la conductora tiene el pelo un poco desordenado, incluso la compararon con el “Rey León”.

MORA LOS COMENTARIOS ACÁ:

La Carola una vez no se alcanzo a sacar el pinche y ahora no se alcanzo a peinar 😂 No sé como pero se ve hermosa igual #Viña2018

— Macarena A. (@MacarenaCorreaB) 22 de febrero de 2018