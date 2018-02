Gonzalo Cáceres se fue en picada contra Di Mondo y lo tildó de "travesti"

El estilista aseguró que el fashionista busca “llamar la atención”.

Di Mondo ha llamado la atención durante los días del Festival de Viña del Mar por sus diferentes atuendos y fiestas que han sido comentados en los diferentes programas de farándula.

Algunos aplauden al fashionista, pero otros lo critican asegurando que sólo quiere “llamar la atención”. Esa fueron la palabras de Gonzalo Cáceres, quien en una entrevista con “Intrusos” se fue en picada contra Di Mondo.

“No sé si eso es moda, no la he visto (su traje) en ninguna parte, ni en la Vogue ni en la revista Paula (…) Yo podría llegar en ‘pelota’ y me pongo un pato aquí abajo y claro que voy a causar impacto, pero ¿qué tipo de impacto? (…) Bueno, y si quieren travestis que vayan al Circo Timoteo, pueden ir a buscarlo”, destacó el estilista.

Di Mondo no se quedó callado y calmadamente le respondió a Cáceres, recomendandole que debe actualizar su concepto de moda.

“A muchos que opinan en televisión en cuanto a moda, yo les diría que saben muy poco, que realmente debiesen educarse. Yo vivo inserto en la moda, entonces la verdad es que me da igual que Gonzalo Cáceres y otra persona (diga algo) después de que grande diseñadores, que son relevantes el día de hoy, me alaben, que Anna Wintour me alabe, gente de Hollywood me alabe”, replicó el fashionista.

