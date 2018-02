Los problemas de salud que complican a Betsy Camino, estuvo 4 meses sin caminar

La cubana aseguró que no puede pararse del suelo sin ayuda.

Betsy Camino esta concentrada en su campaña para quedarse con la corona del Festival de Viña del Mañana, la ex de Julio Césarar Rodríguez ha tenido múltiples actividades en la ciudad jardín. Una de ellas han sido las entrevistas con la prensa y en conversación con un medio nacional reveló su complicado estado de salud.

Betsy aseguró que todo comenzó el año pasado cuando audicionó para ser bailarina del Festival de Viña y en ese momento sintió un dolor en su pierna. “Llegué a la clínica y me dijeron que me faltaba un hueso en la rodilla. Y el doctor me dijo que no podía bailar más, que era mucho desgaste”.

“Estuve sin caminar durante cuatro meses por el desgaste en mis rodillas. Es que al no tener hueso hago más esfuerzo en otros lados, como la espalda. Y ahora, tengo doble problema, porque además de mis piernas, me lesioné en estos días la columna”, agregó la candidata de “Bienvenidos”.

Por último, Betsy comentó que piensa seguir con su carrera de bailarina. “Es mi pasión. Estudié doce años para eso. Entonces, ¿lo voy a dejar ahora? ¡No!”.