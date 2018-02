¡Y no lo olvida! Kenita Larraín reveló nuevos detalles de su affaire con Luis Miguel

Hay algunas relaciones que marcaron la farándula de nuestro país, y que cada cierto tiempo sus protagonistas revelan detalles no conocidos hasta ahora.

En Hola Chile, de La Red, se encontraban hablando de Di Mondo, cuando de un momento a otro recordaron el conocido affaire de María Eugenia Larraín con Luis Miguel.

En ese momento, la ex modelo reveló cómo comenzó todo: “En medio del concierto al que él me invitó, me entregó una flor blanca y me quería morir”, relató, para agregar que “sin embargo, me pidió disculpas, porque sintió que me había incomodado”.

Además, contó que “él hizo que me invitaran. Jamás pensé que había sido él, hasta que me dijo que me había visto hace muchos años”.

El primer acercamiento entre ambos habría ocurrido cuando Kenita aún estaba en su relación con Iván Zamorano.

“Cuando supo que estaba soltera, me volvió a contactar, porque hace años que me había visto en la prensa”, señaló, para finalizar diciendo que “Luis Miguel superó mis expectativas”.