"Yo no escribí esto": Natalia Valdebenito denunció publicación de una columna de opinión con su nombre

Este miércoles apareció en un diario nacional una columna sobre el Festival de Viña firmada por Natalia Valdebenito. Sin embargo, la comediante ocupó su cuenta de Twitter para denunciar que ella no lo escribió.

Titulada El Festival de Nuestros Sueños, la columna habla sobre la participación de la mujer en el certamen viñamarino, donde Valdebenito habría señalado que “ojalá el Festival llevara también muchas más mujeres en música, cantantes, rockeras, artistas de todo tipo.

Además, en el artículo de opinión afirmaría que “sigo considerando que el Festival tiene una visión machista con eso de darte ‘la oportunidad’ a la mujer, y no porque realmente sea coherente que este ahí”.

Luego de la publicación, Valdebenito reaccionó en Twitter, escribiendo que “quiero aclarar que yo NO ESCRIBÍ esta columna en La Tercera. El diario me hizo una entrevista hace una semana y hoy figura mi opinión en este formato. Nadie me avisó. Nadie me preguntó y por supuesto que no sabía que hoy saldría esto”.

Quiero aclarar que yo NO ESCRIBÍ esta columna en @latercera. El diario me hizo una entrevista hace una semana y hoy figura mi opinión en este formato. Nadie me avisó. Nadie me preguntó y por supuesto que no sabía que hoy saldría esto …! ¡QUE FEOOOO! pic.twitter.com/CfKN2EClwa — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) 21 de febrero de 2018

Además, cuando sus seguidores le preguntaron qué es lo que estaba mal con la publicación, la comediante indicó que “el formato pue. No escribo ni trabajo para el diario. Está mal” y señaló que ella “JAMÁS escribiría así”.

El formato pue. No escribo ni trabajo para el diario. Está mal. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) 21 de febrero de 2018