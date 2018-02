Así fueron las reacciones tras de cámara luego del 1 de Augusto Schuster al conjunto boliviano

En la noche inaugural del Festival de Viña se vivió una polémica durante la competencia folklórica, luego de que Augusto Schuster evaluara con un 1 a la agrupación boliviana.

La calificación del cantante nacional llamó la atención debido a que el resto del jurado pusieron notas 5 o 6, por lo que nadie entendió muy bien qué fue lo que pasó.

El miércoles, Schuster explicó lo sucedido a La Cuarta, señalando que “siendo súper honesto fue un error involuntario y mío. El sistema es súper profesional y siendo digital es súper instantáneo y definitivo. Al ver la sorpresa no sabíamos quién había sido el del 1. Y yo no sabía, entonces cuando entendí que había sido yo, me paré enseguida y fui a hablar con el notario, con el abogado del Festival y las autoridades del canal para ver qué se podía hacer, pero ya no se podía hacer nada”.

Por eso, durante la presentación de la competencia folklórica del miércoles, se mostró un clip donde se podían ver las reacciones que causó el incidente.

En el video se puede ver a Julián Elfenbein preguntando quién había puesto esa nota, Evelyn Bravo señalando que no entendía a qué se debían las quejas del público y la agrupación boliviana señalando que no comprendían la calificación.