¡Con lágrimas incluidas! Betsy Camino se refirió a las polémicas en su candidatura a Reina de Viña

La candidatura a Reina de Viña de Betsy Camino se ha visto marcada por las polémicas, lo que hizo surgir rumores sobre una posible baja en la competencia, lo que debió salir a desmentir.

En este contexto que la cubana decidió referirse al tema durante un contacto con Bienvenidos, donde terminó quebrándose hasta las lágrimas mientras explicaba su posición.

“Es difícil no llorar cuando se especulan tantas cosas que no son. Uno viene aquí con la mejor de las ganas, entregando las fuerzas, entregando la voluntad, demostrando todo el camino que he tenido que recorrer para estar donde estoy”, comenzó diciendo.

La modelo continuó señalando que “yo soy una persona bendecia de estar en un país extranjero que me ha abierto las puertas como si fuera mi propia casa. Representar a Bienvenidos… quizás muchoas chicas quisieran estar en este lugar. El matinal ya ha ganado nueve coronas, entonces al estar yo acá ya me siento ganadora”.

Además lamentó “estar en la boca del león sin uno querer” y aclaró que “estoy aquí aunque me salgan las lágrimas, pero son lágrimas de esfuerzo. Yo no voy a abandonar esto, porque primero que todo tengo un compromiso laboral, personal y tengo que representar bien a mi país”.

Finalmente, la cubana de 24 años reveló detalles desconocidos de su difícil niñez, señalando que “lo que a mí más me duele en mi vida es que mi papá no haya reconocido que tenía dos hijos con mi mamá” y que “a los 18 años empecé a trabajar porque tuve que mantener a mi familia. Vivíamos en un cuarto de tierra porque mi papá nos botó de la casa”.