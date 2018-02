Rostros de "Bienvenidos" se fueron en picada contra ex director del programa

Todo comenzó por los comentarios que hicieron en el matinal del canal estatal.

Desde la llegada de Pablo Mánríquez, ex director de “Bienvenidos”, “Muy Buenos Días” ha tenido un repunte en su sintonía y eso se ha reflajado en el rating.

Uno de los temas que ha trato el matinal de TVN ha sido el de la candidatas a reina, comentando que Betsy Camino habría tratado mal a la gente que trabaja con ella.

En “Bienvenidos” se refirieron a lo anterior y los dardos apuntaron a Mánriquez, porque aseguran que están haciendo una campaña sucia por el rating.

“No porque nosotros queramos ganar en rating o un reinado, le vamos a ca… el rato a esta niña. Nos conocemos todos”, fueron las palabras del panelista Sergio Rojas.

Luego Martín Cárcamo agregó “que no te extrañe que eso ocurra ahí porque por algo ya no son parte de este equipo, lamentablemente”.

Tonka Tomicic no quiso quedar ajena y comentó que “en la tele se miente, y muchas veces han dicho mentira de todos nosotros, a mí me ha pasado, a Raquel, a Martín, pero bueno, uno ya tiene el cuero grueso, lo que me da lata es por Betsy, que es su debut en la televisión, entonces esto es nuevo para ella, si a uno le duele que ya está viejo, imagina cómo le puede doler a ella”.