¡Casi a los golpes! La tensa pelea de Vasco Moulian y Sebastián Eyzaguirre a la salida de la Quinta Vergara

Luego de que finalizara la tercera jornada del Festival de Viña, dos rostros de la farándula nacional protagonizaron una fuerte discusión.

A las afueras de la Quinta Vergara, el conductor de CQC Sebastián Eyzaguirre y el panelista de Primer Plano Vasco Moulian, se enfrentaron, según lo que pudieron captar las cámaras de Intrusos.

Esta mañana en TVN, Moulian relató lo sucedido: “Me encuentro con Eyzaguirre y me echa la foca de nada… pasa en la crítica. Un día dije que no me gustaba como conducía CQC y que encontraba mejor a Nicolás Larraín y parece que eso le gustó”.

El encuentro no llegó a los golpes, pero en las imágenes del programa de La Red se podía ver lo exaltado que se encontraba Eyzaguirre.

En Intrusos, el panelista Roberto Van Cauwelaert señaló que “Cuchillo” había dicho que no se iba a referir al “salame” Vasco Moulian.