El tibio mensaje con el que Kathy Salosny se despidió de Mucho Gusto

A través de un comunicado, Mega informó este jueves que la plana ejecutiva del canal decidió no renovarle el contrato a Katherine Salosny, el cual vence en junio de este año.

La conducción del Mucho Gusto quedará a cargo de Luis Jara, Karla Constant y José Miguel Viñuela a partir de marzo.

Y aunque la animadora no apareció en el programa este viernes, sí se refirió a su salida a través de su cuenta de Twitter. “Para tod@s los que me han preguntado: efectivamente, no sigo en MG”.

Salosny continuó diciendo que “estoy cerrando un ciclo de 5 años de gran éxito en los que compartí con un valioso equipo de trabajo”, para luego agradecer “los mensajes y cariños”, y anunció que pronto contará más novedades.