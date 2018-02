Este es el plan de Carola de Moras para su cumpleaños en la Quinta Vergara

El 24 de febrero es el cumpleaños de Carolina de Moras, por lo que desde que asumió su rol como animadora en el Festival de Viña, ha celebrado junto al público y los artistas.

En una entrevista, De Moras señaló que no sabe cómo festejará este año. “No sé, con lo que nazca. La verdad es que todos los años me he sorprendido, porque siempre digo que no me quiero hacer expectativas porque puede que este año el público no esté conectado. Yo nunca sé si el artista sabe o no sabe, me imagino que la producción le avisa, no sé”.

Además, reconoció que le pone nerviosa esta situación y recordó una anécdota con Ricardo Arjona el 2015: “arriba del escenario me preguntó ‘¿estás de cumpleaños?’. Sí le digo yo, media nerviosa. Ahí él dijo ‘ah, esta mujer que está de cumpleaños blablabla… yo estaba medio chupada, estaba como entre decirle que no, no, sí, sí”.

Finalmente aseguró antes “todo el mundo ha estado de vacaciones, entonces siempre que quería celebrar mi cumpleaños no había nadie”, pero que gracias al Festival “me reencanté con mi cumpleaños, ahora soy una cumpleañera feliz”

Los artistas que se presentan el 24 de febrero en esta versión del Festival de Viña son Carlos Vives, la humorista colombiana Alejandra Azcárate y el dúo Ha*Ash.