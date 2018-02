Las redes sociales acusaron doble estándar tras las rutinas de Jenny Cavallo y Stefan Kramer

Stefan Kramer fue el encargado de poner el humor en la tercera noche del Festival de Viña, a diez años de su debut en la quinta, donde logró hacer reír a carcajadas al público presente.

Su show se basó en el espectáculo Súper Papá, el que ha presentado en diversas partes del país y donde se ríe de sus problemas el quedarse solo con sus hijos.

La rutina fue todo un éxito, generando comentarios positivos tanto entre el público, que terminó por entregarle la Gaviota de Plata y de Oro, como en las redes sociales.

Sin embargo, esto dejó al descubierto el doble estándar que existe en las plataformas como Twitter, haciendo una comparación entre el tratamiento a la rutina de Jenny Cavallo con la de Kramer.

Según los usuarios, Cavallo recibió una serie de críticas por burlarse más de una vez del comportamiento de los hombres, siendo tildada incluso de “feminazi”. Pero Kramer, al realizar afirmaciones similares, fue aplaudido.

Por eso, algunas personas alzaron la voz en la red social para destacar el doble estándar que se vivió:

kramer: los hombres no sabemos hacer nada hombres: jajaj buena perro toda la razón jenny cavallo: los hombres no saben hacer nada hombres: buuu feminazi cambia el tema resentida te falta pico

Se dan cuenta de que Kramer se está riendo de los mismos temas que Jenny Cavallo? Y todos se ríen ahora, no? Pero claro, ella es mujer, entonces no es graciosa, no tiene derecho a reírse de las conductas de los hombres. Paren la mano! #Viña2018

— Sebastián Medina M. (@Sebasfunk) February 23, 2018