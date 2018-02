Panelistas de Mucho Gusto despidieron a Kathy Salosny ¡Y ella no apareció!

Este jueves, el mundo de la televisión se sorprendió con la noticia de que Katherine Salosny no había renovado contrato con Mega, y dejaría la animación del Mucho Gusto a partir de marzo.

Por esto, sus compañeros decidieron hacerle una despedida en cámara durante esta mañana. Sin embargo, Kathy no estaba. De todas maneras, los panelistas del matinal le dedicaron unas lindas palabras.

Karla Constant, quien queda como la única animadora femenina del espacio, comenzó diciendo: “Queremos expresar nuestro cariño y enviar un abrazo fuerte a quien fuera la mujer que le puso el sello a este programa durante cinco años. La mujer que hizo todo un proceso de crecimiento como persona, como animadora, que vino todos los días a este programa, que compartió con gran parte de los que están hoy aquí y en el switch”.

Ademá, agregó que la participación de Salosny durante los cinco años que estuvo en Mucho Gusto “fue la de poner lo profesional y también de poner el corazón”.

Por su parte, José Miguel Viñuela, quien también queda a la cabeza del espacio con Luis Jara, agradeció a Kathy por su vuelta a la televisión: “pasé por momentos muy duros en TVN, pasé una situación similar, dura, difícil, con una guagua de dos meses, posteriormente me estafaron. Pero mi vuelta a la televisión, que no me la esperaba, tiene que ver con la generosidad de la Kathy”. “Mucha fuerza para encarar lo que viene. Hay vida fuera de la televisión”, agregó.

Por su parte, Ivette Vergara aseguró que “aquí hay un director técnico, esto es como un equipo de fútbol, y uno no cuestiona esas decisiones”.