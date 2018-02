¡Se aburrieron! Tonka y Martín lanzaron fuertes críticas a ex miembro de Bienvenidos

Las campañas para reina del Festival de Viña siempre se ven rodeadas de alguna polémica, y este año los problemas y rumores han tenido como centro de atención a Betsy Camino.

La representante de Canal 13 se ha visto involucrada en problemas con Pablo Vargas y Lisandra Silva, lo que ha causado que los demás canales hablen de una supuesta “mala actitud” de parte de la cubana, llegando a afirmar que la candidatura de la modelo se encontraba en peligro.

Si bien en Bienvenidos han desmentido los rumores más de una vez, las especulaciones han continuado, y en el Muy Buenos Días incluso decidieron mostrar el testimonio de un supuesto chofer que daba cuenta de las malas actitudes de Betsy.

Esta información fue comentada por el ex panelista de Bienvenidos Hugo Valencia, lo que generó molestia en Martín Cárcamo.

Sergio Rojas, parte del panel del matinal de Canal 13, llamó a sus compañeros a no trabajar sucio por el rating. “No porque nosotros querramos ganar en rating o un reinado, le vamos a cagar el rato a esta niña. Nos conocemos todos…” señaló, para luego ser interrumpido por Cárcamo, quién lanzó un comentario dirigido a Valencia y a Pablo Manríquez, director de Muy Buenos Días y ex director de Bienvenidos.

“Es que Sergio, que no te extrañe que eso ocurra ahí porque por algo ya no son parte de este equipo, lamentablemente”.

A esto, Tonka Tomicic agregó: “En la tele se miente, y muchas veces han dicho mentira de todos nosotros. A mí me ha pasado, a Raquel, a Martín, pero bueno, uno ya tiene el cuero grueso. Lo que me da lata es por Betsy, que es su debut en la televisión, entonces esto es nuevo para ella. Si a uno le duele, que ya está viejo, imagina cómo le puede doler a ella”.

Además, Cárcamo aseguró que el chofer mostrado en TVN no era real, porque “ningún chofer que haya trabajado con Betsy va a dar una entrevista a cara tapada, porque trabajan para el canal, lo tienen prohibido, entonces cuando hacen eso el ejercicio periodístico es asqueroso, porque no dicen su nombre, la persona habla pestes de Betsy, si es por eso yo podría grabar a una persona en la calle, taparle la cara y pedirle que diga lo que yo quiera”

Los dardos hacia Manríquez no se quedaron ahí, con Martín indicnado que “el que está cortando el queque en Muy Buenos Días, el que está poniendo esto en pantalla no piensa como nosotros”, a lo que Tonka lo apoyó diciendo “pero si nosotros conocemos a Pablo, sabemos cómo es”.