¡Ni se notó! Alejandra Azcárate sufrió problemas con su vestido antes de pisar la Quinta

La comediante Alejandra Azcárate tuvo una exitosa presentación en la quinta noche del Festival de Viña, haciendo reír al monstruo con un monólogo que hizo que más de uno se sintiera identificado.

Sin embargo, antes de subir al escenario, la colombiana pasó una difícil situación que la puso muy nerviosa por culpa de su vestido.

En su conferencia de prensa, Azcárate relató que “antes de salir, el cierre del vestido comenzó a fallar y se me empezó a abrir. Faltaban dos minutos y una mujer trataba de coserme el vestido”.

“Rafael me dio un vaso de agua tibia con jengibre y cuando salí, la verdad es que no tengo un recuerdo claro de la situación, porque estaba poseída por el pánico. Solo he tenido tanto miedo en esta vida cuando me casé”, agregó.

A pesar de todo, la comediante pudo controlar sus nervios y salió a conquistar al público de la Quinta Vergara, quienes la premiaron con ambas gaviotas, las que recibió emocionándose hasta las lágrimas.