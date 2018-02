¿Se molestó? JC Rodríguez confesó qué piensa del chiste de Alejandra Azcárate

Uno de los momentos que más risas sacó Alejandra Azcárate en su exitosa rutina tuvo directa relación con un conocido animador chileno.

Y es que la comediante lo usó como ejemplo durante una historia sobre el matrimonio: “El cura se lo dice sin titubear: ‘Alejandra, ¿acepta en la enfermedad, en la salud, en la pobreza y en la riqueza al señor Julio César Rodríguez?”, dijo la colombiana, recibiendo como respuesta un contundente “no” de parte del monstruo.

Azcárate explicó luego en su conferencia de prensa que normalmente nombra a su esposo en ese momento, pero que para acercar la rutina al público chileno, preguntó el nombre de un personaje local que “se crea muy galán”.

Durante el programa de La Cuarta en la Quinta, Julio César respondió al chiste, revelando que se enteró horas después porque en ese momento “estaba con Camila (Nash) en el Cinzano, en Valparaíso”.

Además, agregó que “yo creo que la producción de Viña siempre pasa mi nombre porque me han agarrado mucho para la palanca. Todos los años, hace cuatro años. Creo que es porque soy el único animador que no alega. Siempre apelan a mí porque yo no le alego al director ejecutivo”.