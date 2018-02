¿Terminará la polémica? Mujer que recibió anillo de Betsy contó la verdad tras el regalo

Luego del triunfo de Betsy Camino y Matías Vega como reyes de Viña, surgieron rumores de que la cubana habría roto una de las bases del concurso.

Según indicó Suro Solar, la candidata habría regalado un anillo que superaba los 10 mil pesos, el valor límite de los presentes para los periodistas.

Tras esto, Lisandra Silva salió a pedir a “la gente bien intencionada” que entregar pruebas a la organización para buscar invalidar el título de Betsy.

Por esta razón, este domingo el Muy Buenos Días se contactó con la mujer que habría recibido el anillo, una periodista del programa The Lao.

La profesional señaló que el hecho ocurrió en una fiesta de Betsy y Matías, donde ella participó en un concurso de baile. Tras ganar, Vega le dijo que recibiría un premio muy especial que había sido regalado por Julio César Rodríguez. En ese momento, Camino le entrega el anillo que tenía en su mano.

“Al otro día Julia (Fernández, candidata de The Lao) me cuenta que fue ella quien le dio el anillo a Betsy, porque la Betsy en verdad me iba a regalar una piscola, no era el regalo de la actividad”, explicó.

Además, indicó que no denunció el hecho porque no estaba fuera de las bases, no era un anillo de marca y no quería generar polémica. “Es algo personal, no es algo que ella regaló porque lo ofreciera una marca”.

La periodista agregó que participó en otras actividades de La Cuarta donde hubo otros regalos que sí superaban los $10 mil.

Finalmente, explicó que tras la descalificación de Julia, la mayoría de los votos de su equipo pasaron a Betsy y Matías.