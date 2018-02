¡Comienzan las teorías! Los fanáticos de Verdades Ocultas temen por Agustina

Una nueva teoría surgió esta tarde luego de una decisiva escena del nuevo capítulo de Verdades Ocultas.

Luego de que Agustina diera a luz y fuera culpada de la muerte de Pedro Mackenna, su hermana Rocío la ayudó a escapar de la clínica. Con la ayuda de un enviado de Leonardo, Agustina logró subirse al auto que se encontraba en el subterráneo del hospital.

En esta última escena, sumado las imágenes del adelanto, generaron dudas en las redes sociales, ya que el personaje de Carmen Zabala se quejaría de fuertes dolores mientras escapan en el vehículo.

La teoría que más se repitió fue que Agustina moriría, y que su hermana Rocío sería la encargada de criar a su hijo, idea que no le gusta a sus fans.

Hueon, si muere Agustina dejó de ver la novela looo juro 🤷🏽 Ya no saben a quien hacer que muera #VerdadesOcultas

Si se echan a la Agustina, no vale más la pena esta wá! 😣 #VerdadesOcultas

Puta la wea. No pueden matar a la Agustina po. 😠😠😠. Es el mejor personaje, (junto con la Queen María Luisa) #VerdadesOcultas

No me vayan a matar a la Agustina oye!! Ya veo que el loco de “bernardo” se pica y no la lleva a un hospital 😂#VerdadesOcultas

— Leticia Valenzuela (@letivalenzu) 26 de febrero de 2018