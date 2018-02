El tenso encuentro de Pedro Ruminot y Vasco Moulián tras la presentación de Alison Mandel

El humorista le sacó en cara las dos Gaviotas de su esposa.

Alison Mandel fue una de las revelaciones del Festival de Viña del Mar, quien con su rutina hizo reír a la Quinta Vergara y se llevó todos los premios.

En la previa del show, el crítico Vasco Moulián tildó a la humorista de fome, hecho que lo llevó a tener un tenso momento con Pedro Ruminot, esposo de Mandel.

“Parece que se sintió ofendida, no fue nunca mi intención, no le falté el respeto. Terminó su actuación, detrás mío estaban la alcaldesa y el presidente de Turner. Alguien me grita, me doy vuelta y Ruminot como que me estaba mostrando las dos Gaviotas, en la entrada del VIP. Luego me hizo el típico gesto obsceno con las dos manos”, comentó Moulian al diario La Cuarta.

El crítico contó que según testigos el humorista le habría dicho “anda a tomarte las pastillas”. “Me parece que está ofendiendo a todos quienes tenemos trastornos del ánimo. Y al mostrar los dedos medios se excedió, menos mal que no reaccioné, quedé para adentro. Ha sido de las cosas más fuertes que me ha pasado, fue de mal gusto”.

“Me afectó harto. Son los costos de escribir, salir en televisión y ser crítico”, agregó Moulián quien considero que Mandel fue “graciosa” y que “cumplió”.

Por otro lado Ruminot aseguró que lo sucedido “no fue así”, agregando que ganas no le faltaron.

El periodista Víctor Múñoz fue testigo de lo ocurrido y contó que “en el minuto que hay un receso después del show de Alison fui a palco y ahí estaba con Edo Caroe conversando. Luego le gritaron algo a Vasco, que estaba sentado. Cuando gira, Pedro le hace el número dos, como diciendo que se había ganado dos premios. Luego le mostró los dedos del medio y Vasco quedó en shock. Ahí Ruminot se fue”.