¡Fue la emoción del momento! Carolina Mestrovic reveló su anécdota de backstage con Jamiroquai

Desde algunos años que Carolina Mestrovic es la encargada de entrevistar en el backstage a los artistas que dejan el escenario de la Quinta Vergara para recoger sus primeras reacciones.

Con la emoción del momento, la animadora de Sabingo ha vivido más de una anécdota, y este año no fue diferente.

“Con Jay Kay de Jamiroquai fue súper corto el momento. Yo, por la emoción, me olvidé que él no saluda de beso, que no los da, pero en mi emoción solo atiné a saludarlo así y abrazarlo”, comentó a LUN.

Luego explico que “de su equipo antes me dijeron que no daba besos, pero se lo di igual por el momento. Él alcanzó a estirar la trompita y darme uno en la mejilla. Fue entretenido, pensé que la estaba embarrando pero sólo tuve una reacción espontánea”.

Además, Mestrovic tuvo puras buenas palabras para el dúo mexicano Jesse y Joy. “Fueron un amor. Tiraron tallas mientras con Andrés Caniulef esperábamos la vuelta de la tanda comercial para entrevistarlos. Ellos fueron muy amorosos, quisieron hacernos sentir cómodos hablándonos”.

Finalmente analizó la experiencia, pensando que este año se vuelve a licitar el certamen. “Pensando que podría ser el último festival es que esto tiene una energía distinta. Hay cierta nostalgia pero me siento contenta de ser parte de un pedacito de su historia, de vivirlo desde dentro”.