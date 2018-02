JC Rodríguez en picada contra Mauricio Correa: "Déjate de meter a la gente entremedio"

El rostro de Chilevisión reveló una discusión que tuvo con el ex director del matinal de TVN.

Hace pocos días, Mauricio Correa dio una entrevista a La Tercera donde habló sobre su relación con Julio César quien lo culpó por su salida de TVN.

“Me dedicaron un capítulo completo en Primer Plano y fue doloroso. Julio César Rodríguez me culpó de haberlo despedido del programa, y cuando eso ocurrió yo estaba en la Clínica Alemana con leucemia, no tenía fuerzas para hacer nada. A mi hija le afectó, porque le llegaron mensajes por redes sociales. Fueron los peores momentos de la farándula, cuando estaban SQP y Primer Plano en eso”, comentó Correa.

Ante las palabras del ex director del matinal de TVN, Rodríguez aseguró que Correa estaba mintiendo. “Dijo que yo lo había acusado de que a mí me había sacado del matinal de TVN, y dijo que ese año 2005 lo habían molestado en redes sociales, cuando no existían”.

“Además yo me fui de Buenos Días porque me hizo una encerrona ese tipo con Alberto Plaza. Yo hacía un programa en Viña, No podemos vivir sin Viña, los músicos me dijeron que estaban muy enojados con Alberto Plaza, porque ellos hacían la música y después venia él al festival y contrataba a cubanos que hacían la onda, pero la música que sonaba era la de los músicos chilenos. A mí me contaron esa historia”, puntualizó el animador.

Rodríguez acusó deslealtad de parte del equipo del matinal. “Nos fuimos a comerciales, yo alegué y los mandé a todos a la mierda, porque eso es deslealtad”, agregó.

“Mauricio déjate de hacer de enemigos, puedes dar una súper buena entrevista con tu talento, tus valores, con lo que quieres hacer con tu trayectoria, déjate de meter a la gente entremedio”, concluyó.