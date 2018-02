¡Lo aclaró todo! Betsy Camino habló sobre su relación con Matías Vega

La cubana ha recibo bastante apoyo de parte del panelista de “Bienvenidos”.

Betsy Camino y Matías Vega se convirtieron en las reyes del Festival de Viña del Mar, pero algunos medios faranduleros especulan que ambos tendrían una relación que va más allá de la amistad.

En una entrevista con La Cuarta, la cubana habló sobre la relación con Vega, asegurando que son una “pareja televisiva”. “Somos pareja televisiva. Lo que pasa es que nosotros hicimos mucho fiato por un viaje que hicimos juntos a Cuba. Y entonces Matías me acompañó. Yo le dijo en algún momento que soy bailarina, comediante en Morandé con Compañía, pero de trabajo periodístico yo no cacho nada. Y me dice ‘sé tú, yo te daré unos tips, te iré apoyando"”.

“Cuando regresamos yo no tenía con quién pasar Navidad y Matías no podía viajar a Viña para pasarlo con su familia. Ahí me invitó a su casa”, agregó.

La bailarina contó que ambos se han cuidado cuando han estado enfermos o lesionados. “Hemos pasado todos los momentos difíciles. Y en los buenos también”.