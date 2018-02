¡No le creyeron! Tuitera criticó el saludo de Natalia Valdebenido a Sergio Freire después de su show en Viña

En la última noche del Festival de Viña, Sergio Freire logró hacer reír al público, quienes interrumpieron su rutina para entregarle las dos gaviotas.

Por eso, los saludos y las felicitaciones no tardaron en llegar, y Carabineros no fueron los únicos que usaron Twitter para celebrar al comediante.

Su ex compañera de El Club de la Comedia, Natalia Valdebenito, le escribió “Al único que alguna vez le escuché decir que su sueño era el festival de Viña fue a Sergio Freire! A gozar, usted sabe!”.

Sin embargo, no a todos les gustó el mensaje. Una seguidora le recriminó que no le creía el saludo, indicando que “después de tanta mala onda, mejor que silencies tu twitter a la hora del tremendo éxito de Freire”.

La comediante, que triunfó en Viña 2016, respondió, aclarando que “que no pase al ratón no significa que la relación aún más antigua con Freire no pueda ser sana”. y terminó por mandar “a dormir” a la tuitera.

No tienes por qué creer. No te conozco, no me conoces, puedes imaginar lo que tus proyecciones alcancen. Que no pase al ratón no significa que la relación aún más antigua con Freire no pueda ser sana. La gente habla, evoluciona y quiere. Mejor que te vayas a dormir! ✌🏻😘

— Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) 26 de febrero de 2018