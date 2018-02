¡Disfrutando la soltería! Así vive Daniela Palavecino sus vacaciones en California

A fines de enero, los actores Daniela Palavecino y Santiago Tupper anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin.

Ahora, la actriz de Wena Profe está disfrutando de su soltería en Los Angeles, California, ciudad donde vive su hermana Constanza. Desde ahí contó cómo ha vivido su descanso.

“Yo he pololeado siempre. Que esté soltera es difícil, y que haya estado de vacaciones y soltera es más difícil. Si repaso mis viajes, en todos estaba pololeando”, comenzó explicando la actriz a Las Últimas Noticias.

“Ha sido algo nuevo para mí estar soltera en vacaciones, pero también lo ha sido estar tanto tiempo en un lugar y compartir tanto tiempo y de manera tan relajada con mi hermana”, agregó.

Sobre su rutina, Palavecinos reveló que “he do más veces al supermercado, más veces a la playa y también he carreteado más porque estando soltera salgo más, entre cuatro y cinco días por semana. Me doy dos días para acostarme temprano. He estado más relajada”.

Cuando le preguntaron si le han coqueteado más ahora que está soltera, la actriz fue clara en responder que “yo creo que sí, porque he salido más. Una también coquetea más, anda más relajada. Cuando estás pololeando también miras, pero no es igual”.